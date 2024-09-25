Помощник президента РФ Дюмин: Курская область будет освобождена в ближайшее время

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что в ближайшее время Курская область будет полностью освобождена, передает РИА Новости.

"Нет сомнений, что противник будет выдавлен из региона", – подчеркнул Дюмин.

Политик также отметил, что сейчас российские войска мужественно сражаются на курском направлении.

"Мужественные ребята. Мы гордимся нашими вооруженными силами, теми командирами, которые ими управляют", – заявил помощник президента.

Ранее ВС России захватили очередной опорный пункт ВСУ в Курской области. Отмечается, что операция началась с подавления огневых точек противника залпами артиллерии и ударами беспилотников. Кроме того, за последнее время российским войскам удалось взять под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.