ВС РФ освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Курской области действиями российской группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Успеновка и Борки, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны.

Кроме того, за минувшие сутки были отражены пять контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня, добавили в министерстве.

Ранее российские войска зачистили населенный пункт Борки и взяли в плен солдат ВСУ.

Боевые столкновения с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.