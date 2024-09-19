Алаудинов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль курские Николаево-Дарьино и Дарьино

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления МО России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино", – рассказал он.

Ранее Алаудинов сообщал, что ВС России за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые ВСУ пытались установить в Курской области, чтобы "затащить людей".

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За время боевых действий на курском направлении украинские силы потеряли более 14,6 тысячи человек.

