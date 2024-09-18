ВСУ потеряли более 14,6 тыс военных за время боевых действий на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 14,6 тысячи человек, сообщили в министерстве обороны России.

Уточняется, что украинская сторона также потеряла 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины и прочую технику.

Кроме того, ВС РФ были уничтожены 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама приняла решение об атаке Курской области. С его слов, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.