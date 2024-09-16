Генсек НАТО Столтенберг: Киев сам принимал решение об атаке на Курскую область

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Украина сама принимала решение об атаке на Курскую область, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает "Радио 1".

"НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99% помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решения должны сами украинцы", – добавил он.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ потеряли на этом направлении более 13 800 военных и 115 танков.

Вторжение украинских сил в Курскую область осуществлено при всеобъемлющей поддержке Запада, уверен генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, "проект "Украина" был и остается инструментом коллективного Запада, конечной целью которого является нанесение РФ максимального ущерба.

