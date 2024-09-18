Российские военные уничтожили две переправы ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС России за неделю уничтожили две понтонные переправы, устроенные украинской армией в Курской области. Об этом ТАСС заявил замначальника главного военно-политического управления МО России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам офицера, противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался "затащить людей". Однако обе переправы, закинутые ВСУ в течение этой недели, были уничтожены.

Алаудинов добавил, что украинские военные безуспешно пытаются удержать свои позиции. В то же время ВС РФ ежедневно продвигаются.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за все время сражений на курском направлении противник потерял свыше 14,2 тысячи человек и 119 танков. Также российские военные освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки.