ВСУ потеряли более 14,2 тыс военнослужащих на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих за время боевых действий в Курской области, сообщили в российском Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что российскими силами были уничтожены 119 танков противника, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины и прочее. Также ВСУ потеряли 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня противника, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Помимо этого, уничтожены восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ и прочая техника.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама приняла решение об атаке Курской области. С его слов, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.