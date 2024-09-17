17 сентября, 14:28Политика
ВСУ потеряли более 14,2 тыс военнослужащих на курском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих за время боевых действий в Курской области, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что российскими силами были уничтожены 119 танков противника, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины и прочее. Также ВСУ потеряли 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня противника, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства.
Помимо этого, уничтожены восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ и прочая техника.
Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама приняла решение об атаке Курской области. С его слов, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.
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