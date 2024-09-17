Алаудинов заявил о поражении пехоты ВСУ на суджанском направлении Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

В Курской области уничтожено большое количество пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на нескольких участках суджанского направления. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, передает "Радио 1" со ссылкой на его телеграм-канал.

"Покрошили пехоту, которая пыталась <...> закрепиться на нескольких участках. <...> У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего", – отметил генерал-майор.

Также, по словам Алаудинова, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько беспилотников, ликвидировали самоходную артиллерийскую установку и машину. Украинские боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери, добавил офицер.

Генерал-майор уточнил, что под Курском формируются перемещения "некоторых иностранцев" и сторонников концепции "чеченского государства Ичкерия" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 13,8 тысячи солдат и 115 танков.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина сама приняла решение об атаке Курской области. С его слов, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.