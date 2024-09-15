ВС РФ отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России. Об этом пишет Минобороны РФ.

Противник пытался прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. В результате российские силы не только отразили атаки, но и нанесли потери противнику. Так, ВСУ за день потеряли здесь до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.



Также ВС РФ отразили две контратаки украинцев в направлении населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области. Также ВСУ неудачно попытались атаковать в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. Здесь противник потерял до 25 человек, а еще 5 сдались в плен.

До этого ВС РФ зачистили населенный пункт Борки и взяли в плен украинских солдат. Тем временем бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника под Курском составили более 13 400 солдат и 113 танков.

