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16 октября, 07:45

Политика

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области. С его помощью был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Гончаровке.

Также ракетными войсками были поражены резервы противника, накопленные в Сумской области для дальнейшей ротации.

Армия России продолжает теснить врага к границе, попутно ликвидируя его технику и личный состав. Всего за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 200 человек, а также 7 единиц бронетехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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