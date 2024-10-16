МО РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы ударного беспилотника "Иноходец" в Курской области. С его помощью был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в Гончаровке.

Также ракетными войсками были поражены резервы противника, накопленные в Сумской области для дальнейшей ротации.

Армия России продолжает теснить врага к границе, попутно ликвидируя его технику и личный состав. Всего за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 200 человек, а также 7 единиц бронетехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.