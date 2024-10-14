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14 октября, 13:45

Политика

Новости мира: Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Новости мира: Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

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По данным арабских СМИ, Израиль атаковал лагерь беженцев в секторе Газа. Загорелись более 30 палаток, после чего огонь перекинулся на больницу. Есть пострадавшие.

Между тем в Узбекистане родители детей, которые увлекаются квадробингом, будут платить штрафы до 150 долларов. Об этом сообщает МВД республики. В ведомстве отметили, что в социальных сетях появляется все больше видео, в которых дети демонстрируют опасное поведение. Например, в Ташкенте квадробер, ассоциируя себя с собакой, напал на людей, чем сильно напугал ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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