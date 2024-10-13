NYT: ХАМАС планировал атаковать Израиль еще осенью 2022 года

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Радикальное палестинское движение ХАМАС планировало крупную атаку на территорию Израиля еще осенью 2022 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства движения.

Тем не менее атаку под кодовым названием "Большой проект" решили отложить, поскольку в ХАМАС пытались убедить Иран и ливанское шиитское движение "Хезболла" принять в ней участие.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи".

Новый виток развития конфликта произошел в сентябре этого года, когда Израиль начал наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

В октябре Иран также атаковал территорию еврейского государства в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.