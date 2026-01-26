SBC: россиянин погиб под лавиной во время катания на сноуборде в Японии

Фото: 123RF.com/karegg

Россиянин погиб в японской префектуре Нагано, попав под лавину во время катания на сноуборде вне трасс, сообщает телеканал SBC со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, инцидент произошел днем 25 января в горном районе Камисиро деревни Хакуба в префектуре Нагано.

Отмечается, что 42-летний мужчина был в группе из трех сноубордистов. На высоте около 1,1 тысячи метров он попал под лавину. Двое других членов группы смогли самостоятельно спуститься и не пострадали.

Поиски пропавшего россиянина начались утром 26 января. Его обнаружили без сознания. Позднее медики констатировали смерть, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Они сорвались в верховьях ущелья Адыл-су с высоты около 3,7 тысячи метров и получили травмы, несовместимые с жизнью.