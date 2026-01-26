Глава МИД Эстонии осудил экс-канцлера ФРГ за призыв сотрудничать с Россией

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осудил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за призыв "не демонизировать Россию" и восстановить с ней сотрудничество в энергетической сфере. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ERR.

Эстонский министр назвал размышления Шредера в газете Berliner Zeitung "ползучей попыткой" разделить Европу и увести ее от существующего курса давления на Россию, вернув на старый путь, который уже привел к "катастрофическим последствиям".

Цахкна признался, что и в его стране можно найти сторонников мнения Шредера. Это, с его слов, вызывает у него сожаление.

Ранее сообщалось, что Эстония начала строить 5 бункеров на границе с Россией. Как писали СМИ, позже возведут еще 23 сооружения. Ожидается, что они войдут в "Балтийскую линию обороны". Всего до конца 2027 года эстонские власти планируют установить до 600 бункеров.