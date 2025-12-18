Bloomberg: власти Эстонии заявили о якобы нарушении границы пограничниками РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Власти Эстонии заявили, что три российских пограничника якобы пересекли государственную границу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пограничной службы республики.

"Эстонские и российские официальные лица встретятся в четверг (18 декабря. – Прим. ред.), чтобы обсудить этот вопрос", – говорится в сообщении ведомства.

По версии эстонской стороны, три российских пограничника якобы пересекли границу на 20 минут в среду, 17 декабря. Данный инцидент, как отметили в Эстонии, усилил обеспокоенность вопросами национальной безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что эстонские власти планируют до 2027 года соорудить противотанковый ров в юго-восточной части республики около границы с Россией. Общая протяженность "оборонительной зоны" составит около 100 километров при глубине порядка 40 километров.

Позднее стало известно, что Эстония начала установку первых 5 бункеров на границе с РФ. Как передают СМИ, в ближайшие месяцы возведут еще 23 таких сооружения. Ожидается, что они станут частью так называемой Балтийской линии обороны.