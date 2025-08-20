Два альпиниста из Перми погибли при восхождении в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Два альпиниста из Перми погибли во время восхождения в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Они получили несовместимые с жизнью травмы, сорвавшись в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау, на высоте около 3,7 тысячи метров. На место происшествия выдвинулись спасатели.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел.

Между тем продолжаются попытки спасти россиянку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы. Альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение. Было предпринято уже несколько попыток помочь ей.

Параллельно была проведена эвакуация еще нескольких групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри. Спасти удалось 62 человека.

Вместе с тем в рамках этой операции в Иссык-Кульскую область было доставлено тело российского альпиниста Алексея Ермакова, который погиб 16 августа.

Кроме того, были госпитализированы двое альпинистов из группы Наговициной. Это россиянин и гражданин Германии. В группу, помимо указанных троих, входил также итальянец, однако он погиб.