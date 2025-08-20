ТАСС: двое альпинистов из группы Наговициной доставлены в больницу в Киргизии

Фото: depositphotos/sudok1

Двое альпинистов, входящих в группу россиянки Натальи Наговициной, которая совершала восхождение на пик Победы в Киргизии, были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в МЧС республики.

Госпитализированы россиянин и гражданин Германии. Собеседник агентства уточнил, что в группу, помимо указанных троих, входил итальянский гражданин. Он погиб. За операцию по транспортировке его тела и эвакуации россиянки отвечает Минобороны Киргизии.

Между тем генсекретарь Федерации альпинизма Киргизии Керим Актаев подсчитал, что шансы на выживание застрявшей Наговициной с каждым днем становятся все меньше. В беседе с РЕН ТВ он пояснил, что человеческий организм не может восстановиться на высоте 7,3 тысячи метров.

Он также отметил, что добраться до россиянки МЧС мешает снегопад. В связи с непогодой не может вылететь вертолет. Более того, Актаев подчеркнул, что в Киргизии никогда не проводили подобных операций.

"Такого опыта нет. Вертолет должен быть соответственно подготовлен. Должны быть подготовлены спасатели. Это слишком большая высота", – сказал он.

По словам генсекретаря федерации, в настоящее время необходимо, чтобы спасатели добрались до пострадавшей, взяли ее на руки и спустили вниз. Затем альпинистку доставят к месту, где сможет приземлиться вертолет для эвакуации.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. По данным СМИ, 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение, оказавшись на высоте около 7 тысяч метров. Ее напарник оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за помощью.

Россиянку пытались спустить с горы два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате они оставили женщину в спальном мешке. 16 августа к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку.

Следующую попытку спасения планируется предпринять 20 августа с учетом погодных условий. При этом ожидается, что спасение займет 2–3 дня. В настоящее время оперативная группа находится на высоте 5,1 тысячи метров. Им предстоит подняться на 2 километра, а после спустить Наговицыну.

Параллельно со спасением последней Минобороны республики эвакуировало еще несколько групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри. Общее число спасенных составило 62 человека. Среди них были граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

В рамках этой операции спасатели доставили в Иссык-Кульскую область тело российского альпиниста Алексея Ермакова, который погиб 16 августа. Ожидается, что вывоз его тела покроет обязательная страховка.