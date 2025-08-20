Спасение альпинистки Наговициной в горах Киргизии займет не менее 2–3 дней

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговициной займет не менее 2–3 дней. Об этом представитель посольства РФ в Бишкеке заявил РИА Новости.

"Накануне к ней выдвинулись четверо спасателей. Они вышли из той точки, где была жесткая посадка вертолета. Это на высоте примерно в 5 100 метров. Им надо подняться на два километра. Это займет 2–3 дня минимум. А потом еще спуск раненого человека", – сказал собеседник агентства.

По его словам, российское диппредставительство с первого дня вовлечено в процесс спасения альпинистки и держит связь с Минобороны и МЧС республики. Однако оборонное ведомство пока не обладает данными о судьбе Наговициной.

В посольстве также добавили, вывоз тела погибшего на пике Хан-Тенгри россиянина Алексея Ермакова должен быть покрыт обязательной для альпинистов страховкой.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Как писали СМИ, 47-летняя россиянка сломала ногу еще 12 августа, из-за чего не смогла продолжать свой путь, застряв на высоте 7 тысяч метров. Ее напарник оказал первую помощь, после чего ушел в штурмовой лагерь за подмогой.

Альпинистку пытались спустить с горы два иностранца, однако не смогли из-за непогоды и усталости. В результате туристы оставили Наговицину в спальном мешке. 16 августа к ней был отправлен вертолет, но во время посадки он совершил жесткое приземление.

Позже в МЧС Киргизии также рассказали о гибели Ермакова. Тело российского альпиниста доставили в Иссык-Кульскую область во время одного из спасательных рейсов 19 августа. Тогда авиация Минобороны Киргизии эвакуировала несколько групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри, общее число спасенных составило 62 человека.

