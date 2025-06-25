Тело сорвавшегося со склона альпиниста из Москвы найдено в горах Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели нашли тело альпиниста из Москвы, который сорвался со склона в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 24 июня, когда четверо человек находились на высоте 4 800 метров. В какой-то момент один из участников группы сорвался со склона и получил травмы. Для его спасения через ущелье Ирик-Чат выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО и Центра "Лидер" МЧС.

Позже двое участников группы самостоятельно спустились с горы, а один из них остался в лагере. Всего спасательные работы шли свыше 16 часов. В итоге тело погибшего было найдено на восточном склоне Эльбруса, на высоте 4 200 метров.

"На коммерческом вертолете тело 52-летнего мужчины из Москвы эвакуировали на базу спасотряда и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", – говорится в публикации.

По факту гибели альпиниста региональное управление СК РФ начало доследственную проверку, уточняется в телеграм-канале ведомства. По данным следователей, москвич 1973 года рождения осуществлял восхождение вместе с двумя спутниками, но сорвался со склона и погиб.



Ранее 21-летний турист скончался на Олхинском плато в районе озера Байкал. Группа из трех человек гуляла по скале Витязь, затем молодой человек решил перепрыгнуть через расщелину, но поскользнулся и упал с 30-метровой высоты. В местном МЧС призвали туристов не пренебрегать правилами личной безопасности и не рисковать жизнью.

