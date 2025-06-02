Сезон восхождений на Эверест завершился

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Сезон восхождений на вершину Эверест в 2025 году официально завершился. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные департамента туризма Непала.

С южной стороны вершину покорили 694 человека, в том числе 257 иностранных альпинистов. Общее число восхождений с учетом китайской стороны приблизилось к 800. Традиционная церемония закрытия в Катманду 29 мая совпала с 72-й годовщиной первого покорения Эвереста.

Этот сезон отметился экстремальными погодными условиями и различными достижениями. Например, непальский гид Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, совершив 31-е восхождение в возрасте 55 лет.

Непальский альпинист Таши Гьялцен Шерпа поднялся на Эверест четыре раза за сезон, а немка Аня Блаха достигла вершины без кислорода и поддержки шерпов.

При этом попытки установить скоростные рекорды со стороны американца Тайлера Эндрюса и эквадорца Карла Эглоффа, а также прыжок с вингсьютом британца Тима Хауэлла сорвались из-за непогоды.

Об осенних восхождениях информация пока не поступала. Кроме того, с сентября вырастет цена разрешения с 11 до 15 тысяч долларов из-за новых тарифов Непала.

Между тем непальское правительство начало расследование действий британских альпинистов, которые за рекордное время поднялись на Эверест с использованием ксенона.

Глава туристического ведомства южноазиатской страны Нараян Прасад Регми уточнил, что власти не знали об использовании британской группой подобного допинга. По его словам, правительство вызовет этих туристов и примет необходимые меры в соответствии с законодательством.