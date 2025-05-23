Непал расследует скоростной подъем британских военных на Эверест

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Правительство Непала расследует действия британской группы альпинистов, которая за рекордное время поднялась на Эверест с использованием ксенона. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу туристического ведомства Непала Нараяна Прасада Регми.

По его словам, власти страны не знали, что британская группа использовала подобный допинг. Регми добавил, что правительство вызовет этих туристов, после чего примет все необходимые меры в соответствии с законом.

В составе группы были британский министр по делам ветеранов Эл Карнс и несколько бывших солдат спецподразделений. Они вывесили флаг на вершине Эвереста 21 мая.

Обычно при использовании традиционных методов акклиматизации восхождение на гору может занимать около двух месяцев. Однако британская группа применяла ксенон, чтобы облегчить акклиматизацию, в результате чего поднялась всего за пять дней.

Как заявил Карнс, он "невероятно горд" тем, что смог побить рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации в Гималаях.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня также поднялась на вершину Эвереста. Она отметила, что покорить Эверест ей удалось спустя 40 часов пути.

По словам геологов, около 70 миллионов лет назад гора Эверест, которая сейчас является высочайшей точкой на Земле, была дном существовавшего тогда океана Тетис. Верхушка горы "собрана" из породы, которая состояла преимущественно из раковин древних морских обитателей.