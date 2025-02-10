Геолог Химченко: высочайшая точка на Земле 70 млн лет назад была дном океана

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Около 70 миллионов лет назад гора Эверест, которая сейчас является высочайшей точкой на Земле, была дном существовавшего тогда океана Тетис. Об этом в эфире радио Sputnik заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Павел Химченко.

"У нас есть подтверждение этому. Примерно 70 миллионов лет назад это происходило. Верхушка Эвереста "собрана" из породы, которая состояла преимущественно из раковин древних морских обитателей", – отметил геолог.

Ранее ученые Даремского университета выяснили, что уровень Мирового океана может увеличиться на 10 метров через 275 лет, к 2300 году. Специалисты изучили развитие трещин острова, взяв за основу 8 тысяч трехмерных карт, снятых спутниками в период с 2016 по 2021 год, и пришли к выводу, что за пять лет трещины увеличились не только в размерах, но и глубине.

По словам автора исследования Тома Чадли, подобное явление было уже зафиксировано ранее, но в промежутке десятилетия. По его словам, таяние ледяного щита значительно ускорилось по сравнению с 1990 годом, что можно связать с потеплением океана.