Альпинистка Пекова рассказала о сложностях при покорении всех высочайших гор мира

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Для покорения 14 восьмитысячных вершин мира пришлось потратить много финансовых, физических и моральных сил, заявила российская альпинистка Алина Пекова.

"Я всегда хотела подняться на Эверест. После того, как я покорила Эльбрус, просто решила съездить в Непал и попробовать подняться на восьмитысячник", – приводит слова Пековой ТАСС.

По словам альпинистки, ее первое восхождение было в апреле 2023 года. На последнем восьмитысячнике было сложно "собрать себя", добавила она.

"В прошлом году на той горе случилась трагедия, и поэтому морально тоже было нелегко. В какой-то момент я думала, зачем это нужно, но я рада, что все завершилось благополучно", – сказала Пекова.

Она также высказала мнение, что сумела установить рекорд не только благодаря удаче, так как ей приходилось несколько раз "бороться за вершины".

Пекова стала первой россиянкой, которой удалось завершить проект "Корона Гималаев" по восхождению на все 14 восьмитысячников. При этом на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на 3 – в 2024-м. Рекорд альпинистки был официально объявлен главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко.

Так, десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре – в Каракоруме. В истории альпинизма подобного смогли достичь около 50 человек.