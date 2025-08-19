Фото: телеграм-канал MASH

Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.

СМИ выяснили, что 47-летняя россиянка 12 августа сломала ногу на горе в Киргизии. По этой причине она не смогла продолжать свой путь, застряв на высоте 7 тысяч метров. Ее напарник оказал первую помощь девушке, а после ушел в штурмовой лагерь за подмогой.

Затем альпинистку пытались спустить с горы два иностранца. Однако непогода и усталость мешала им в этой операции. В результате туристы оставили девушку в спальном мешке. К россиянке 16 августа был отправлен вертолет, но во время посадки он совершил жесткое приземление. По этой причине травмы получил капитан экипажа и спасатель частной турфирмы.

По предварительным данным, очередная попытка помочь девушке будет предпринята 20 августа. При этом спасатели в первую очередь ориентируются на погодные условия. В МЧС Киргизии рассказали, что сейчас в том месте, где находится альпинистка, видимость находится на уровне нуля.

Пока связи с россиянкой нет. Кроме того, в ведомстве сообщили о гибели Алексея Ермакова, который, вероятно, находился в группе с Наговициной. Его тело уже было спущено в базовый лагерь.

При этом в 2021 году у девушки погиб муж на пике Хан-Тенгри, который находится в 16 километрах от Победы. Тогда у него произошел инсульт. Несмотря на то, что спасатели просили Наговицину оставить супруга и спуститься, альпинистка продолжала оставаться рядом с мужчиной до самой его смерти. Она привязала себя к нему, делилась чаем и согревала телом.

Когда спасатели забрались на вершину, то мужчина уже был мертв. Через год после трагедии Наговицина вновь забралась на гору и установила памятную табличку, посвященную мужу.

Ранее спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам, попросившим о помощи на Эльбрусе на высоте 5 тысяч метров. В группе была гид из Казахстана и альпинистка из России. По данным МЧС, у них были обморожены конечности.

