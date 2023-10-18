Тренер сборной РФ рассказал подробности гибели альпинистки Оленевой

Фото: vk.com/oleneva_n

Российская альпинистка Надежда Оленева не могла бы выжить после падения в расщелину, когда пыталась забраться на вершину непальской горы Дхаулагири (8 167 метров). Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Павел Шабалин.

По его словам, спасателям удалось зафиксировать через трекер место, где находилась альпинистка. Когда ее нашли, то констатировали, что она лежала неподвижно. Это подтверждают снимки, сделанные экипажем.

"После падения с высоты 500 метров выжить было нереально", – подчеркнул тренер.

При этом Шабалин рассказал, что сейчас поиски девушки затруднены не из-за схода лавины, а по причине высоты горы, поскольку в том месте постоянно выпадает снег. Именно поэтому ее тело оказалось под огромным снежным слоем, из-за которого Оленеву не могут найти спасатели.

"Сейчас будут принимать решения, пока не видно, где она находится", – заключил он.

17 октября вертолет вылетал на место падения альпинистки, однако сесть не смог из-за огромного слоя снега после схода лавины. По этой причине тело Надежды Оленевой эвакуировать пока невозможно.

До этого главный тренер сборной РФ по альпинизму Павел Шабалин сообщил, что Надежда Оленева, которая упала в расщелину при восхождении на пик Дхаулагири в Непале, погибла. Тело спортсменки обнаружили на склоне. Экспедиция была организована министерством спорта и Федерацией альпинизма РФ.

В свою очередь, подруга альпинистки Елена Кобелева сообщила, что предположить причину ее падения достаточно сложно. Она уточнила, что Оленева была ответственным человеком и не пошла бы в горы, если бы чувствовала себя неуверенной.

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