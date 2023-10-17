Эвакуацию тела погибшей в Непале альпинистки из России сочли невозможной

Фото: vk.com/oleneva_n

Тело альпинистки Надежды Оленевой, которая упала во время восхождения на непальскую гору Дхаулагири (8 167 метров), оказалось засыпано многометровым снегом из-за лавины, поэтому эвакуация на данный момент невозможна. Об этом рассказали ТАСС в посольстве РФ в Непале.

По словам пресс-секретаря посольства Александра Ивашева, 17 октября вертолет вылетал на место падения альпинистки, однако сесть не смог из-за огромного слоя снега.

"Мощный слой снега не позволил спасателям достать тело", – подчеркнул он.

Ранее главный тренер сборной РФ по альпинизму Павел Шабалин сообщил, что Надежда Оленева, которая упала в расщелину при восхождении на пик Дхаулагири в Непале, погибла. Тело спортсменки обнаружили на склоне. Экспедиция была организована министерством спорта и Федерацией альпинизма РФ.

В свою очередь, подруга альпинистки Елена Кобелева сообщила, что предположить причину ее падения достаточно сложно. Она уточнила, что Оленева была ответственным человеком и не пошла бы в горы, если бы чувствовала себя неуверенной.

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