DPA: олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в Пакистане

Фото: ТАСС/DPA/Sven Hoppe

Немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада в горах Каракорум в Пакистане. Об этом сообщает агентство DPA.

31-летняя Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане 28 июля, когда осуществляла вместе с напарницей восхождение на пик Лайла. Они забрались на высоту примерно 5,7 тысячи метров.

Ее напарница после случившегося вызвала экстренные службы, но из-за плохих погодных условий спасательный вертолет смог добраться до места ЧП только 29 июля. Кроме того, сохранялся высокий риск повторных камнепадов.

Дальмайер родилась 22 августа 1993 года в Германии. Она с детства интересовалась горными лыжами, а в 7 лет впервые попробовала себя в биатлоне. В июне 2011 года девушка завершила обучение в средней школе и с этого момента входила в состав таможенной лыжной команды.

В результате Дальмайер удалось выиграть золото в спринте и гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, а также завоевать бронзу в индивидуальной гонке. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира. Профессиональную карьеру девушка завершила в 2019 году, заявив, что потеряла мотивацию в спорте. Тогда ей было 25 лет.

Дальмайер также являлась сертифицированным горным и горнолыжным гидом, действующим сотрудником горноспасательной службы и считалась опытным альпинистом. Помимо этого, спортсменка работала телевизионным экспертом на канале ZDF.

