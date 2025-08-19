Альпинист Абрамов оценил шансы на спасение россиянки с вершины пика Победы в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на высоте примерно 7,5 тысячи метров в горах Киргизии и не может спуститься оттуда с 12 августа. По данным местных властей, спасательная операция осложняется плохими погодными условиями. Что известно о происшествии и каковы шансы альпинистки на спасение, расскажет Москва 24.

"Предварительно, жива"

Фото: РИА Новости/Юрий Куйдин

Российская альпинистка Наталья Наговицина получила травму и застряла в районе пиков Победы и Хан-Тенгри в Киргизии еще 12 августа. По данным телеграм-канала Mash, 47-летняя женщина сломала ногу во время спуска с группой, после чего ее напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в лагерь. Через сутки за ней отправились два иностранца, но эвакуировать Наговицыну из-за плохой погоды и сильной усталости не удалось.

Для вызволения женщины 16 августа задействовали вертолет Минобороны Киргизии, однако он совершил жесткую посадку на высоте 4,6 тысячи метров, сообщал Sputnik Кыргызстан. В результате пострадали капитан экипажа и один из спасателей. Вылетевший на замену вертолет успел совершить один рейс, однако затем погода резко испортилась и дальнейшие вылеты стали невозможны, сообщили РИА Новости.

В Минобороны Киргизии подтвердили ТАСС, что 19 августа поисковые и эвакуационные работы все еще продолжаются.





Минобороны Киргизии Альпинистка Наталья, по предварительным данным, жива, но из-за сложных погодных условий к ней не могут добраться. Она находится на расстоянии свыше 7,4 тысячи метров, а вертолеты попадают в турбулентность уже при 5 тысячах метрах. Спасатели-альпинисты пытаются в пешем порядке туда добраться.

По последней информации, полученной с помощью дрона, Наталья согревается в спальном мешке. При этом она находится без связи, сообщил представитель МЧС.

"Следующая операция будет предпринята согласно погодным условиям. На данный момент видимость там почти нулевая. Выход спасательной группы для оказания помощи Наталье планируется 20 августа", – отметили в МЧС.

При этом местные СМИ утверждают, что, кроме россиянки, во время спуска также пострадал гражданин Германии и погиб альпинист из Италии. В МЧС Киргизии же рассказали, что среди погибших есть и гражданин РФ Алексей Ермаков, который мог быть в группе с Натальей. В то же время 11 августа Федерация альпинизма России сообщила, что во время возвращения с пика Победы скончался заслуженный мастер спорта РФ Николай Тотмянин. По данным "МК в Питере", 10-го числа ему стало плохо, а 11-го он умер от остановки сердца в одной из больниц Бишкека. Был ли он в группе вместе с Наговициной, неизвестно.

"Погода все тормозит"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Сын Натальи Михаил Наговицин подтвердил РЕН ТВ, что его мать была в горах с группой, так как в одиночку туда никто не ходит. При этом подробностями случившегося он не владеет.

"Так получилось, что произошла трагедия, и все – группа распалась. Пока она (мама. – Прим. ред.) ждет помощи там", – сообщил сын альпинистки.

Ранее просьбу спасти Наталью с вершины в комментариях одного из телеграм-каналов о происшествиях в горах разместила сестра женщины Юлия. По ее словам, на момент 18 августа, спасатели, которые собирались идти к альпинистке, спускали получивших обморожения, но при этом способных идти самостоятельно.





Юлия сестра альпинистки Натальи Наговициной Она двигаться не может, время работает против нее, я не знаю, сколько у нее еды и газа. Телефон начальника базового лагеря мне не дают, поэтому мне неизвестно, когда и будет ли вообще оказана помощь моей сестре! Помогите!!!

При этом местные утверждают в комментариях, что условия в горах "невероятно плохие" – сильный ветер и снегопад. Есть люди, которые готовы идти спасать россиянку, однако погода "все тормозит", написала другая пользовательница.

"Надо быть реалистами, за всю историю восхождений на пик Победы еще никого не спускали из-под вершинного гребня, если пострадавший не мог идти сам своими ногами, это почти невозможно", – утверждает еще один комментатор.

В свою очередь, советский и российский альпинист, покоритель Эвереста Владимир Шатаев в беседе с News.ru высказал примерно ту же точку зрения.





Владимир Шатаев советский и российский альпинист, покоритель Эвереста На такой высоте, конечно, сложно осуществить спасательные работы. На Победу ходят без кислорода. Как пострадавшую россиянку могут спасти, мне сейчас трудно сказать. Зависит от того, кто там находится, есть ли там другие группы. Обычно если спускают, то на высоту хотя бы 5 тысяч метров, на перевал Дикий. Потом могут вертолетом снять. Но как до этого перевала спустить?

Президент клуба "7 вершин" Александр Абрамов во время разговора с "Постньюс" отметил, что для спуска с высоты необходимо минимум 6 человек, а в сложных условиях – до 18. При этом, несмотря на состояние Наговициной, эксперт верит в благоприятный исход ситуации.

"Если плохая погода и никого рядом нет, то шансов немного. Если рядом сильная команда альпинистов, то шансов больше. Альпинисты друг друга не бросают, я думаю, ее спустят", – предположил Абрамов.

При этом СМИ выяснили, что Наталья Наговицина и ранее попадала в сложную ситуацию в горах Киргизии. В 2021 году у ее мужа Сергея случился инсульт, а затем и паралич во время восхождения на пик Хан-Тенгри на высоте примерно 7 тысяч метров. По данным журналистов, спасатели рекомендовали ей оставить супруга, но она категорически отказалась, согревая его своим теплом до самой смерти. В 2022-м Наталья вновь поднялась туда, чтобы поставить памятную табличку о своем муже.