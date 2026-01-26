Форма поиска по сайту

26 января, 16:32

Туризм

Посольство РФ прокомментировало нападение слона на россиян на Шри-Ланке

Фото: телеграм-канал SHOT

Пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Михаил Рогов отреагировал на недавнее нападение слона на машину, в которой находились российские туристы, на Шри-Ланке. Его слова передает РИА Новости.

Рогов отметил, что такие инциденты там происходят часто. В связи с этим он посоветовал туристам не приближаться к диким животным, а также не провоцировать млекопитающих на агрессию.

В посольстве не рекомендуют кормить зверей, пытаться их сфотографировать с близкого расстояния и передвигаться самостоятельно вне установленных маршрутов.

Телеграм-канал SHOT ранее сообщил, что в национальном парке на Шри-Ланке слон атаковал арендованную россиянами машину. Животное преградило туристам дорогу. Местные жители объяснили, что таким образом млекопитающее пыталось получить от людей фрукты.

Одна из находившихся в микроавтобусе россиянок дала слону фрукт, после чего животное просунуло хобот в салон и стало раскачивать машину, вырвав дверь. Пассажиры выбежали из автомобиля с другой стороны и смогли продолжить свой путь через несколько минут, когда млекопитающее успокоилось. В результате никто не получил травм.

Ранее дикий слон пробрался в продуктовый магазин в Таиланде и забрал с полок сладости. Инцидент произошел возле горного национального парка Кхао Яй.

Местные жители неоднократно видели слона, который выходил за пределы заповедника, чтобы найти себе еду. Несмотря на то что несколько лет животное проходило мимо магазина, слон все-таки зашел в помещение, передняя часть которого представляет собой высокий навес без дверей.

Слоны искупались в Московском зоопарке

