Дикий слон пробрался в магазин в Таиланде и съел сладости

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Дикий слон пробрался в продуктовый магазин в Таиланде и забрал с полок сладости. Об этом сообщила газета "Кхао Сот" со ссылкой на владельца торговой точки.

По данным издания, инцидент произошел возле горного национального парка Кхао Яй. Местные жители неоднократно видели слона по имени Плай Бианг Лек, который выходил за пределы заповедника, чтобы найти себе еду.

Несмотря на то что несколько лет животное проходило мимо магазина, слон 2 июня все-таки зашел в помещение, передняя часть которого представляет собой высокий навес без дверей. Задевая головой потолок, он направился к полкам с тайскими лакомствами. Животное забрало хоботом печенье из риса, вымоченное в сиропе из тростникового сахара.

После этого Плай Бианг Лек принялся есть сырые куриные яйца. Затем животное вышло из магазина и отправилось гулять по своему обычному маршруту.

Как уточнила газета, если слоны заходят в помещения с едой, они предпочитают есть соленые продукты.

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