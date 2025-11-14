Ekathimerini: сотрудница завода в Греции умерла, застряв в хлебопекарном оборудовании

Фото: 123RF.com/joseh51

В греческом городе Лариса 49-летняя сотрудница завода застряла в хлебопекарном оборудовании. Спасти женщину не удалось, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Ekathimerini.

Несчастный случай произошел на одном из местных заводов, когда у женщины была ночная смена. Другие сотрудники оперативно отреагировали на происшествие и вызвали экстренные службы, но сердце пострадавшей остановилось до прибытия медиков.

Полиция и инспекция труда начали расследование по факту произошедшего. Предварительные данные указывают на нарушение правил техники безопасности со стороны погибшей.

Ранее сообщалось, что в США тело 36-летнего сотрудника почтовой службы Николаса Джона Акера было найдено в конвейерной ленте. Невеста мужчины сообщила о его пропаже, когда он не вернулся после смены.

Как выяснили спасатели, он мог пролежать в конвейерной ленте около восьми часов. Обстоятельства произошедшего неизвестны.