Тело пропавшего без вести россиянина нашли на Пхукете

Фото: 123RF.com/jab265407

Спасатели обнаружили тело россиянина, пропавшего без вести во время купания в море на таиландском острове Пхукет. Об этом рассказал генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Тело россиянина нашли. Генеральное консульство находится в контакте с местными властями", – приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул генконсул, дипведомство окажет необходимое содействие в репатриации тела в Россию.

Об исчезновении российского туриста стало известно 3 ноября. По данным полиции, 31-летний Дмитрий Закуцкий пропал без вести во время купания на пляже Найтхон. Море в тот момент было неспокойно. Одна из волн накрыла туриста, после чего он не появился на водной поверхности.

Ранее гражданин России утонул в Андаманском море на таиландском курортном острове. Как подчеркивали в генконсульстве РФ, дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшего, турагентством и страховой компанией.

До этого российская бодибилдер Юлия Родина погибла на пляже Пхукета Банг-Тао из-за попадания в отбойное течение. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.