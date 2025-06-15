Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/rodina_iuliia

Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла в Таиланде из-за попадания в отбойное течение. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написала бодибилдерша Наталья Маркеленкова.

"Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао", – написала Маркеленкова.

Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Ожидается, что тело бодибилдерши доставят в РФ в период с 16 по 22 июня, заявила Маркеленкова в беседе с ТАСС.

"ЧП случилось 11 июня, 12 июня врачи констатировали смерть. Тело будет доставлено в аэропорт Шереметьево начиная с середины следующей недели", – заявила собеседница.

Похороны должны пройти в Туле по решению ее супруга, который находится в момент трагедии на пляже. Маркеленкова объяснила, что Родине было 40 лет, а в 2022 году она заняла второе место в категории Wellness на турнире GRAND PRIX NBC 7. Основной ее деятельностью было фитнес-тренерство.

Ранее фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Ее состояние резко ухудшилось во время отпуска, а за несколько дней до вылета она оказалась в больнице.

Затем у нее дважды останавливалось сердце, из-за чего она впала в кому. После этого было принято решение об отключении ее от аппарата искусственной вентиляции легких.

