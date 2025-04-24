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24 апреля, 20:30

В мире

Российский фотограф Толстухина скончалась в тайской больнице

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ ЕКАТЕРИНБУРГ МСК

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Об этом ее подруга Анна Пояркова написала в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Состояние Толстухиной резко ухудшилось во время отпуска в Таиланде. За несколько дней до вылета, 15 апреля, девушка оказалась в больнице. После двух остановок сердца она впала в кому. Причина случившегося не уточнялась.

"23 апреля было принято решение об отключении от ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – Прим. ред.). Сердце Даши перестало биться в 16:10 по тайскому времени", – написала Пояркова.

По ее словам, в настоящее время отец Толстухиной с другом находятся в провинции Чонбури, где занимаются подготовкой и оформлением документов по репатриации девушки в РФ. О дате и месте захоронения станет известно позже.

Ранее российская туристка погибла из-за схода лавины в районе горнолыжного курорта Шымбулак возле Алма-Аты в Казахстане. По данным МЧС, снежная масса сорвалась в районе ущелья Левый Талгар. Предварительно, сход лавины спровоцировали фрирайдеры, проигнорировавшие предупреждение о лавинной опасности в данной местности.

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