SHOT: мотоциклистка влетела в толпу туристок из России в Стамбуле

Фото: телеграм-канал SHOT

В Стамбуле байкерша влетела в компанию российских туристок из Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на одну из пострадавших Екатерину.

Девушка отметила, что инцидент произошел в последние дни отпуска в Турции. Вместе с подругами она отдыхала на пирсе, когда местная жительница на мотоцикле врезалась в мусорный бак и отлетела прямо в сторону девушек, проехав прямо по их ногам.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию, пострадавшим же дали лед. В больнице турецкие медики сделали рентген, однако диагностировали у девушек только легкие ушибы, поэтому на следующий день подруги спокойно продолжили отпуск.

Вернувшись в Красноярск, россиянки решили еще раз провериться в местной больнице. Там российские врачи диагностировали у одной из девушек перелом ноги. Теперь ей как минимум месяц придется провести в гипсе.

Ранее на тайском острове Пхукет произошло ДТП с автобусом, в результате которого четверо туристов из России получили травмы. По информации местной полиции, в автобусе находились 35 граждан РФ.

Четверых из них после случившегося доставили в медучреждение, после чего пострадавших выписали. Сотрудники полиции инициировали расследование причин аварии.