Россиянин утонул в Андаманском море на острове Пхукет
Гражданин России утонул в Андаманском море на таиландском курортном острове Пхукет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.
По данным диппредставительства, погиб россиянин 1977 года рождения.
В настоящее время генконсульство находится в контакте с родственниками погибшего, турагентством и страховой компанией, оказывая необходимое содействие.
В июне российская бодибилдерша Юлия Родина погибла на пляже Пхукета Банг-Тао из-за попадания в отбойное течение. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.
Родине было 40 лет, а в 2022 году она заняла второе место в категории Wellness на турнире GRAND PRIX NBC 7. Основной ее деятельностью было фитнес-тренерство.
Кроме того, фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Ее состояние резко ухудшилось во время отпуска, а за несколько дней до вылета она оказалась в больнице.
