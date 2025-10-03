Россиянин утонул в Андаманском море на острове Пхукет

Фото: 123RF/levnat

Гражданин России утонул в Андаманском море на таиландском курортном острове Пхукет. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

По данным диппредставительства, погиб россиянин 1977 года рождения.

В настоящее время генконсульство находится в контакте с родственниками погибшего, турагентством и страховой компанией, оказывая необходимое содействие.

В июне российская бодибилдерша Юлия Родина погибла на пляже Пхукета Банг-Тао из-за попадания в отбойное течение. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.

Родине было 40 лет, а в 2022 году она заняла второе место в категории Wellness на турнире GRAND PRIX NBC 7. Основной ее деятельностью было фитнес-тренерство.

Кроме того, фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Ее состояние резко ухудшилось во время отпуска, а за несколько дней до вылета она оказалась в больнице.

