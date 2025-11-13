Форма поиска по сайту

13 ноября, 11:33

Происшествия
People: тело работника почты нашли застрявшим в конвейерной ленте в США

Тело работника почты нашли застрявшим в конвейерной ленте в США

Фото: 123RF.com/videst

В Мичигане тело 36-летнего сотрудника почтовой службы США Николаса Джона Акера было найдено в конвейерной ленте, сообщает People.

Невеста мужчины Стефани Ящ сообщила о его пропаже, когда он не вернулся после смены.

Как выяснили спасатели, работник почты оказался зажат в конвейерной ленте. При этом он мог пролежать там около восьми часов. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Почтовая служба США заявила, что сортировочный центр продолжит работу. Невеста мужчины назвала такое отношение бесчеловечным и отвратительным.

Ранее чиновник в Нигерии Лавал Тукур скончался в отеле города Кацина после ночи, проведенной с тремя женщинами. Сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина заселился накануне, но с утра не открывал дверь. Тогда было принято решение взломать замок. В результате полиция задержала трех женщин, которые находились с мужчиной в ночь его смерти.

