People: тело работника почты нашли застрявшим в конвейерной ленте в США

В Мичигане тело 36-летнего сотрудника почтовой службы США Николаса Джона Акера было найдено в конвейерной ленте, сообщает People.

Невеста мужчины Стефани Ящ сообщила о его пропаже, когда он не вернулся после смены.

Как выяснили спасатели, работник почты оказался зажат в конвейерной ленте. При этом он мог пролежать там около восьми часов. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Почтовая служба США заявила, что сортировочный центр продолжит работу. Невеста мужчины назвала такое отношение бесчеловечным и отвратительным.

