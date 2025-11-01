The Sun: в пустыне Невады нашли более 300 человеческих останков

Фото: depositphotos/krugloff

В пустыне Невады обнаружены 315 человеческих останков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Sun.

Уточняется, что находку сделал турист в июле этого года, когда остановился на обочине. Он обратил внимание на фрагменты урн и упаковок в песке. Такие предметы, по словам мужчины, используют похоронные бюро после кремации.

На место прибыли правоохранители и судмедэксперты, которые обнаружили человеческие останки, распределенные по 315 "комплектам". У некоторых контейнеров специалисты зафиксировали пластиковые стяжки и обломки маркировочных бирок. По их словам, такие вещи используются для идентификации тел, но информация на них была стерта.

Правоохранители назвали находку "загадочной". Однако следователи предположили, что останки были оставлены в пустыне одной из местных похоронных компаний. Таким образом, речь идет о нарушении правил обращения с прахом, так как в Неваде нельзя выбрасывать останки на частной территории.

К месту были направлены сотрудники похоронного дома для захоронения найденных останков в общем склепе на юге Невады.

