24 октября, 09:30

В мире
Tribuna de México: 48 мешков с человеческими останками обнаружили в Мексике

В Мексике найдены 48 мешков с человеческими останками

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

В мексиканском штате Халиско были найдены 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает RT со ссылкой Tribuna de México.

При этом специалисты продолжают поисковые работы в муниципалитете Сапопан. В настоящее время судмедэкспертами не определено, скольким погибшим принадлежат обнаруженные части тел. В связи с этим устанавливаются личности жертв и обстоятельства их смерти.

Ранее на побережье неподалеку от испанского острова Ибица были найдены пять тел со связанными конечностями. Останки вытащили из воды сотрудники Гражданской гвардии Испании. При этом, по данным СМИ, на погибших были надеты спасательные жилеты.

Местные власти предположили, что те были мигрантами, которые пытались незаконно перебраться из Алжира в Европу. По предварительным данным, иностранные граждане поругались с перевозчиками, в результате чего их выбросили за борт.

