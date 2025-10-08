В Санкт-Петербурге найдены полувековые останки нескольких человек

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Фрагменты скелетов, которые, предположительно, пролежали более 50 лет, были обнаружены при проведении земляных работ на улице Нахимова в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"По данному факту следственным отделом по Василеостровскому району организована процессуальная проверка", – сказано в сообщении.

Отмечается, что останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

