08 октября, 11:57

Происшествия

В Санкт-Петербурге найдены полувековые останки нескольких человек

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Фрагменты скелетов, которые, предположительно, пролежали более 50 лет, были обнаружены при проведении земляных работ на улице Нахимова в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"По данному факту следственным отделом по Василеостровскому району организована процессуальная проверка", – сказано в сообщении.

Отмечается, что останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Якутии обнаружили могильник возрастом 5,5 тысячи лет. Изначально на территории 4-го Мальжагарского наслега, в местности Ой-Муран был найден череп человека, затем была сформирована комиссия для оценки историко-культурных ценностей объекта. В ходе дальнейших раскопок были также обнаружены человеческий скелет и расчлененные останки.

