Могильник возрастом 5,5 тыс лет обнаружен в Якутии

Фото: телеграм-канал "ГБУ Арктический научно-исследовательский центр Якутии"

В Хангаласском улусе Якутии обнаружили могильник возрастом 5,5 тысячи лет. Об этом рассказали в пресс-службе Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия).

Как отмечается, могильник каменного века нашли на территории 4-го Мальжагарского наслега, в местности Ой-Муран.

Изначально краевед Александр Филиппов обнаружил череп человека, который лошади выбили копытами из осыпающегося берегового обрыва реки Лены. После этого управление республики по охране объектов культурного наследия поручило сформировать рабочую комиссию, чтобы эксперты могли установить историко-культурные ценности объекта.

В состав группы вошли не только ученые центра, но и работники Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера Института археологии и этнографии СО РАН.

Раскопки на территории прошли минувшим летом. Специалисты обнаружили человеческий скелет. Он располагался головой вверх по течению Лены вдоль берегового обрыва. Рядом с ним нашли расчлененные останки, которые, судя по костям, принадлежали подростку.

"Оба скелета сопровождались богатым погребальным инвентарем. На каждый из них были уложены сложные луки, деревянные кибити, которые не сохранились, но они были прослежены по наличию древесного тлена и наличию большого количества костяных обкладок, часть из которых имели резной орнамент", – подчеркнули ученые.

Кости были "усеяны" каменными наконечниками стрел. По словам археологов, подобные находки встречаются как в ранних, так и в поздних культурах неолита. Среди всех артефактов ученые особо выделили кремневые, сланцевые и халцедоновые черешковые наконечники, поскольку ранее в Центральной Якутии их находили крайне редко.

Помимо этого, возле останков обнаружили ножи с рукоятями из кости и вставными лезвиями из кременя. При этом на костяной основе ножа заметен орнамент в виде прочерченной линии.

Также рядом со скелетом взрослого человека был найден костяной кинжал. Он имел отверстие на рукояти и был вложен в чехол с костяными обкладками. Неподалеку от него находилась серия кремневых ножей или вкладышевых лезвий, а также каменный скребок, резец на пластине и несколько каменных отщепов.

До этого останки второго костяка также нашли в ходе археологических раскопок в Кердюгенском погребении ымыяхтахской культуры позднего неолита, проводимых учеными СВФУ в Чурапчинском улусе. Они находились в хаотичном порядке у ног воина, который был накрыт щитом, изготовленным из костяных пластин.

"Пока точно не выяснено, специально ли был расчленен второй костяк в Ой-Муранском погребении или это было вторичное погребение останков умершего человека вместе со своим соплеменником", – подчеркнули специалисты.

Они отметили, что туловище в погребении было уложено без головы вместе с костями рук, ног, фрагментами основания черепа.

Теперь находки передадут на осмотр эксперту-криминалисту. После изучения костяков он сможет установить пол и возраст погребенных, характер отделения головы от тела. Также останки могут быть переданы специалистам-антропологам, которые способны определить расовый тип, внешность, образ жизни.

Отмечается, что анализ генетического материала, извлеченного из костей, позволит определить, к каким современным народам могли принадлежать люди, обитавшие на берегах Лены в тот период.

Ученые провели радиоуглеродное датирование фрагмента кости из Ой-Муранского парного погребения. Исследование с применением метода ускорительной масс-спектрометрии позволило установить, что возраст останков относится к середине IV тысячелетия до нашей эры.

"В погребении были найдены углистые прослойки и истлевшая береста. По углю исследователи планируют получить дополнительные радиоуглеродные даты", – подчеркнули археологи.

Основываясь на каменном инвентаре и особенностях погребального обряда, они пришли к выводу, что захоронение может относиться к позднему неолиту. Тем не менее наличие иволистных наконечников стрел, а также радиоуглеродное датирование костей свидетельствуют о более раннем возрасте погребения.

Такие особенности могут указывать на принадлежность костяков к сыалахской культуре раннего неолита V – середины IV тысячелетия до нашей эры или к белькачинской культуре среднего неолита, которая датируется концом V–III тысячелетия до нашей эры.

При этом во время раскопок стало понятно, что выше по склону террасы, рядом с парным погребением, находится еще одно захоронение. Вернувшиеся археологи сообщили, что второе захоронение содержит череп, предположительно женский.

Рядом с ним были найдены лук с костяными накладками, похожими на экземпляры с их первого погребения. Это указывает на синхронность погребений и их принадлежность к одной археологической культуре.

В настоящее время исследования продолжаются. Ученые ожидают, что их результаты помогут понять больше об истории Ленского края. При этом специалисты рассчитывают, что в дальнейшем к их работе на территории 4-го Мальжагарского наслега присоединятся школьники.

