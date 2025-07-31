Редкий саркофаг домонгольского времени найден в Новгороде

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Редкий саркофаг, который относится к концу XII – началу XIII века, нашли в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.

Артефакт обнаружили у западной стены церкви Петра и Павла на Синичьей горе. По данным ученых, в таких саркофагах хоронили важных персон того времени. Несмотря на то что склеп выполнен из обработанных каменных блоков, его целостность была нарушена поздними захоронениями на этом месте. Вследствие этого первоначальное погребение не дошло до сегодняшних дней.

Специалисты отметили, что поблизости к саркофагу нашли другие более простые захоронения средневекового времени. При этом в нескольких из них были найдены нательные кресты, что считается редкостью для того периода.

Эксперты напомнили, что церковь Петра и Павла одна из немногих, сохранившихся после Великой Отечественной воины и перестройки. Раскопки там ведутся уже второй год. В ходе работ выяснилось, что храм с севера, востока и юга окружен более поздними кирпичными саркофагами, могильными сооружениями XVIII–XIX веков, часть из которых напоминает ящики со сводами.

Всего археологи нашли семь погребальных конструкций. Также с востока открыт большой прямоугольный саркофаг с остатками свода. Такие склепы использовали для семейных захоронений, отметили эксперты. Исследования местности показали, что в средневековый период погребения были в основном монашеские и женские, а позже вокруг церкви появилось городское кладбище.

Ранее ученые нашли в Калининградской области кусочек янтаря возрастом около 40 миллионов лет. Более того, внутри камня находится таракан того же возраста. Находка уникальна тем, что насекомое сохранилось полностью, при этом размер самого янтарного кусочка – 41 на 21 миллиметр.