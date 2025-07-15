Археологи обнаружили послание для верующих в Олимпосе

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В турецком Олимпосе археологи обнаружили сакральную надпись перед входом в древнюю христианскую церковь, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Доцент Университета Памуккале и руководитель раскопок Гекчен Кутулус Озтаскин рассказал, что послание, которое удалось обнаружить, создано с помощью цветных плиток. Они выложены на земле и образуют круглую форму, а надпись, расположенная у входа в церковь, гласит: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем".

Также удалось обнаружить мозаики с именами благотворителей, которые пожертвовали на строительство храма. Церковь была возведена в 5 веке нашей эры, указано в материале.

Олимпос – это руины древнего города на юго-западе Турции, они находятся около деревни Чиралы и курортного города Кемера. Раскопки там идут с 2006 года, и за это время археологи обнаружили церкви, Епископский дворец, мост, мавзолей ликийского правителя Марка Аврелия Археполя и многое другое.

Ранее на Кавказе было обнаружено поселение древних людей. Памятник "Дагогнинское 2" нашли еще в 2022 году во время археологических разведок из-за проектирования автодороги Р-217 "Кавказ" к северу от Дербента. Проведенные работы не позволили точно датировать памятник археологии и дать возможность отнести его к определенной культуре.

Поэтому в 2025 году провели повторные раскопки. Выяснилось, что верхний слой датируется бронзовым веком, примерно 3–2 тысячелетием до нашей эры. Нижний слой, который находился на глубине 2 метров от современной поверхности, принадлежит предшествующей эпохе, энеолиту, то есть медному веку.

Археологи полагают, что памятник датируется первой четвертью 5-го тысячелетия до нашей эры, но более точно определить его возраст получится после проведения радиоуглеродного анализа.