Клад медных монет XVI века отреставрировали в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Завершена реставрация и научная обработка клада медных монет XVI века, найденных московскими археологами на Большой Татарской улице. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Среди них (артефактов. – Прим. ред.) особенно выделяется небольшой, но уникальный клад из 12 медных монет XVI века. С большой долей уверенности можно сказать, что это содержимое кошелька или узелка из органического материала – кожи или ткани, который полностью истлел со временем", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, эксперты нашли деньги жителя столицы, которые он мог потерять. Емельянов подчеркнул, что археологи долго очищали их химическим и механическим способами, отделяли монеты друг от друга. Оказалось, что находка является хорошо сохранившимися разменными монетами, добавил руководитель ведомства.

На mos.ru уточнили, что 10 из 12 найденных монет относятся к типу московского чекана. На лицевой стороне изображены сирены в короне, а на оборотной указан номинал и место выпуска. Каждая монета весит в районе 0,36–0,63 грамма. Эти деньги выпускались с конца XV до середины XVI века.

Еще 2 монеты археологи отнесли ко второй половине XVI века. На одной из них изображена повернутая влево птица с распростертыми крыльями.

При этом монеты конца XV–XVI веков встречаются в городском культурном слое на порядок чаще, чем серебряные. Кладов же зарегистрировано очень мало. Почти все имеют небольшой размер, а также представляют собой потерянные кошельки.

Известно, что на территории исторического района Москвы – Татарской слободы – проживали выходцы из поволжских татарских княжеств и Золотой Орды. От них сохранилось малое количество письменных источников. Это заставляет более внимательно относиться к археологическим находкам.

Исследование позволило найти важные сведения о времени и этапах развития места проведения раскопок. Многочисленные нумизматические находки относятся к концу XV–XVI веков. Их основную часть составляют московские и тверские медные пула, которые выпускались в больших количествах, а также имели низкую номинальную стоимость. Археологические исследования проводились сразу на нескольких раскопках в 2023–2024 годах. Специалисты получили ценную информацию по истории освоения Замоскворечья. Это один из старейших районов Москвы.

Московские археологи за 14 лет обнаружили более 120 тысяч находок. В Музейный фонд РФ было передано свыше 47 тысяч предметов.

Ранее сообщалось, что столичные археологи нашли во время работ на Большой Татарской улице артефакты XVII века, которые, предположительно, могли принадлежать городским мастерицам.

Емельянов отмечал, что среди них представлены разнообразные предметы женского рукоделия – запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Также были обнаружены женские украшения в виде девичьего колечка и разнообразных декоративных фигурных накладок для аксессуаров.