Под Калининградом нашли янтарь возрастом 40 млн лет с древним тараканом внутри

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В Калининградской области добыли кусок янтаря, в котором был обнаружен таракан возрастом до 40 миллионов лет, рассказали в пресс-службе Янтарного комбината "Ростеха".

Инклюз, то есть янтарь с внутренним включением, сохранил таракана полностью. Его обнаружили во время ручной сортировки, камень весит всего 7 граммов, размер 41 на 21 миллиметр.

Таракан из отряда Blattodea застыл очень выигрышным способом, рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. Он находится у самой поверхности, его положение позволяет во всех подробностях рассмотреть сетку крыльев, лапки и голову насекомого.

Специалист также подчеркнула, что это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных за последние пять лет. Это не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды можно обнаружить в районе тропиков.

Подобные находки стали возможны благодаря тому, что десятки миллионов лет назад из-за теплого влажного климата и лесных пожаров смола древних реликтовых деревьев находилась в жидком состоянии и служила ловушкой для будущих включений. Прилипнув к поверхности, насекомые заливались вторым и третьим натеками смолы. В среднем инклюзы составляют 7–9% от общего объема добычи янтаря.

Обнаруженный янтарь будет выставлен на единственный в мире аукцион уникального янтаря, который состоится в августе на ВДНХ. Принять участие сможет любой желающий.

Ранее стало известно, что ученые открыли неизвестный вид тираннозавра, который жил 86 миллионов лет назад. Находка была сделана еще в 1970-х годах в монгольской пустыне Гоби, но тогда ее первоначально классифицировали как принадлежащую к плотоядному алектозавру и практически не подвергали тщательному анализу. В 2023 году аспирант канадского университета обратил внимание на окаменелости и начал их повторное изучение.

