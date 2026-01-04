Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщили в Росавиации.

Там добавили, что может измениться расписание некоторых рейсов. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково вечером 3 января на фоне очередной попытки атаки БПЛА на столичный регион.

Кроме того, аналогичные меры безопасности были введены в аэропорту Жуковский. Позже воздушная гавань возобновила прием и выпуск рейсов.

