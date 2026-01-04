Минздрав сообщил, что 11 пострадавших при ударе ВСУ по Хорлам остаются в больницах Крыма

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

11 пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области все еще находятся в больницах Крыма. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, среди них четверо детей. При этом состояние одного взрослого и одного ребенка тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачам помогает Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

ВСУ атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. Ранее было известно до 28 погибших, включая двоих детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних, один из которых находится в критическом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, были объявлены в регионе днями траура. Кроме того, родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.

Жители Украины, по словам главы региона Владимира Сальдо, сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта. Он добавил, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.