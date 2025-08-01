Зуб мамонта найден в центре Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал "Глеб Никитин"

Коренной зуб молодого шерстистого мамонта нашли во время раскопок в Почаинском овраге в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что находку обнаружили на склоне оврага, ближе к улице Рождественской. Он лежал на глубине около двух метров относительно нынешней поверхности.

Губернатор напомнил, что мамонты исчезли около 11 тысяч лет назад из-за резкого потепления климата. Их останки уже находили на Средней Волге. В частности, в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля откопали остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами.

Почаинский овраг находится недалеко от Нижегородского кремля. Сейчас там ведутся масштабные строительные работы в рамках комплексного редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.

Ранее в Великом Новгороде археологи нашли редкий каменный саркофаг. Предположительно, он относится к концу XII – началу XIII века. По данным ученых, в таких склепах в те времена хоронили важных персон. Однако первоначальное погребение не сохранилось из-за появившегося рядом городского кладбища.