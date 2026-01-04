Массовое ДТП произошло в Ростовской области, погибли четыре человека

Фото: МАХ/Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате массового ДТП в Ростовской области, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что инцидент произошел в Аксайском районе на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись четыре легковых автомобиля и большегруз.

Ранее в Тульской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло около 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района. В автобусе находился 31 человек, никто не погиб. 10 пассажиров доставили в больницы, остальных отправили в пункт временного размещения, который находится в гостинице Богородицка.

До этого в Мезенском округе Архангельской области на ледовой переправе провалился под лед бензовоз с топливом. Толщина льда в этом месте составляла около 15 сантиметров, а переправа была официально открыта только для пешеходов.