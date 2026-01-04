04 января, 11:48Происшествия
Массовое ДТП произошло в Ростовской области, погибли четыре человека
Фото: МАХ/Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате массового ДТП в Ростовской области, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Сообщается, что инцидент произошел в Аксайском районе на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись четыре легковых автомобиля и большегруз.
Ранее в Тульской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло около 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района. В автобусе находился 31 человек, никто не погиб. 10 пассажиров доставили в больницы, остальных отправили в пункт временного размещения, который находится в гостинице Богородицка.
До этого в Мезенском округе Архангельской области на ледовой переправе провалился под лед бензовоз с топливом. Толщина льда в этом месте составляла около 15 сантиметров, а переправа была официально открыта только для пешеходов.
Новости регионов: 14 человек пострадали в ДТП в Тульской области