Жительница Израиля закопала останки 93-летней матери во дворе ради ее пенсии

В Израиле 64-летняя женщина скрыла смерть 93-летней матери, чтобы продолжать получать ее пенсионные выплаты, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of Israel.

Пенсионерка, пережившая Холокост, скончалась в 2023 году. Ее дочь не стала сообщать о смерти и вместе с семьей захоронила тело в глубокой яме во дворе дома. Перед этим останки какое-то время хранились в старом морозильнике для мороженого.

Злоумышленница незаконно получала ежемесячные выплаты на общую сумму 18 тысяч шекелей (примерно 443 тысячи рублей), которые включали в себя пособия из Германии, на протяжении полутора лет. Когда началось расследование, она давала противоречивые показания о месте захоронения.

По делу также был арестован партнер обвиняемой. Однако он покончил с собой, когда полиция раскрыла его роль в преступлении. Сейчас против дочери покойной продолжаются уголовные разбирательства по статьям о воспрепятствовании правосудию и мошенничестве.

Ранее в СМИ появилась информация, что американка девять месяцев жила вместе с останками 272-килограммового сына. Расследование было инициировано после того, как соседи начали жаловаться на антисанитарию на ее участке, и прибывшие на место полицейские обнаружили мумифицированное тело мужчины.

В ходе допроса задержанная рассказала, что сын умер около года назад. При этом, отметила она, мужчина страдал от ряда болезней.

